به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی‌ها از تداوم عبور متناوب امواج کم ارتفاع تراز میانی جو حکایت دارد که موجب برخی ناپایداری‌های همرفتی در استان تا روز پنجشنبه و همچنین تداوم تغییرات فشاری جو که موجب تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید تا پایان هفته خواهد شد.

بر این اساس، امروز سرعت وزش باد در استان نسبتا شدید تا شدید خواهد بود و احتمال برخی رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق در نوار شمال استان وجود دارد.

همچنین در روز‌های دوشنبه تا پنجشنبه سرعت وزش باد در استان شدید خواهد بود که در برخی مناطق سرعت بادلحظه‌ای از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت. همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق بویژه مناطق نیمه شمال و نوار غرب استان طی ساعاتی از روز‌های دوشنبه و سه شنبه وجود دارد.

در این مدت به دلیل خشکی سطح زمین و خیزش گردوخاک محلی و مهیا بودن شرایط خیزش و انتقال گردوخاک از بیابان‌های کشور‌های عربی به کشور گاهی کاهش دید افقی و کیفیت هوا به دلیل پدیده گردوخاک پیش بینی می‌شود.

بر این اساس، هشدار سطح زرد شماره ۱۲ اداره کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات ناشی از وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک و همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق صادر شده است و تا پایان هفته اعتبار دارد.