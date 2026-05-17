به گزارش خبرگزاری صداوسیما مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: یکپارچه کردن شماره‌های امدادی مسئله‌ای است که باید در کشور ما نیز اجرایی شود و تجربیات سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که اجرای آن موفقیت آمیز بوده است و مردم را از سردرگمی نجات می‌دهد.

خالدی با تأکید بر اینکه در جمعیت هلال احمر در حال تهیه زیرساخت‌هایی هستیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم و به شماره یکپارچه برسیم، افزود: این طرح نیازمند سامانه نرم افزاری قوی است که این مسئله در جمعیت هلال احمر دیده شده، اما هنوز رونمایی نکرده‌ایم. ما سعی کردیم بستر این طرح را آماده کنیم تا در صورت نیاز خودمان استفاده کنیم و یا به دیگران واگذار کنیم.

وی ادامه داد: در این طرح سازمان‌های امدادی باید ذیل یک شماره فعالیت کنند و مثلا شماره ۱۱۲ متولی همه سازمان‌ها نیست؛ اما می‌تواند ارتباط دهنده بین سازمان‌های امدادی باشد که ما این مسئله را در جمعیت هلال احمر در نظر گرفته‌ایم و اطلاعات افراد تماس گیرنده به سازمان مربوطه ارسال می‌شود.

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: ما تا این قسمت را انجام داده‌ایم و اگر سازمان‌های دیگر بتوانند قسمت‌های دیگر را تکمیل کنند این ارتباط کامل می‌شود و امیدوارم اقدامی که به نفع مردم است، انجام شود.

خالدی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در هلال احمر انجام می‌شود، زمانی است که افراد مبلغ یا کالایی را به هلال احمر برای کمک به سایرین تحویل می‌دهند و هلال احمر آمادگی این را دارد که کاملا دقیق و مشخص به خیرین اطلاع دهد که هدیه آنها برای چه کسانی و به چه روشی خرج شده است تا اینگونه خیرین کاملا گزارش انجام کار را داشته باشند.

وی افزود: برخی خیرین قصد دارند هزینه‌ای که اهدا می‌کنند برای مورد خاصی خرج شود و اینگونه دقیقا بر اساس نیت افراد، هزینه انجام می‌شود. در مورد اقلام نیز به همین شکل است و ما سعی می‌کنیم چیزی را در انبار‌ها نگه نداریم و فورا به دست نیازمندان می‌رسانیم.

سخنگوی جمعیت هلال احمر تأکید کرد که هموطنان خارج از کشور نیز می‌توانند با هلال احمر ارتباط گرفته و کمک‌های نقدی یا غیرنقدی خود را برای کمک به مردم آسیب دیده در جنگ، ارسال کنند

وی افزود: در هر اتفاقی که رخ می‌دهد از حمله نظامی گرفته تا تصادف و زلزله، مردم می‌توانند کمک کنند و این مسئله بار‌ها ثابت شده که مردمی که در نزدیکی محل و کانون آن حادثه حضور دارند قبل از هر نیروی امدادی می‌توانند به آسیب دیدگان کمک کنند، به همین دلیل توصیه می‌کنیم که همه افراد در هر سن و قشر و تحصیلاتی، دوره کمک‌های اولیه را بگذرانند تا در صورت وقوع هر حادثه‌ای بتوانند با برخی اقدامات ساده؛ اما حیاتی، جان خود و دیگران را نجات دهند. مثلا با اقدامات بسیار ساده می‌توان جلوی خونریزی افراد را گرفت و این مسئله باعث حفظ حیات می‌شود.

خالدی ادامه داد: در کشور‌های پیشرفته، ۹۵ درصد مردم این دوره آموزشی را طی می‌کنند؛ اما در کشور ما حتی با در نظرگرفتن کل کادر درمان، این عدد به ۵ درصد نیز نمی‌رسد که بسیار کم است.

سخنگوی هلال احمر گفت: در جمعیت هلال احمر این آمادگی وجود دارد که افراد به صورت حضوری و حتی آنلاین این دوره‌ها را طی کنند و حتی مدرک بین‌المللی نیز دریافت کنند.

وی افزود: از همه مردم تقاضا می‌کنیم که یک کیف کمک‌های اولیه در خانه‌هایشان داشته باشند و تمام اعضای خانواده به آن دسترسی داشته باشند. دقت کنید که نیاز نیست این کیف یک کیف خاص امدادی باشد و حتی یک کوله پشتی قدیمی نیز کافی است. همچنین باند و گاز و برخی دارو‌های ساده را می‌توان با مبالغ کم از داروخانه‌ها تهیه کرد.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: با همین کیف می‌توان جان افراد زیادی را حفظ کرد و از تعداد مأموریت‌های امدادی کم کرد؛ زیرا بسیاری از مأموریت‌های ما مربوط به یک پانسمان ساده است که اگر مردم این مسئله را یادبگیرند تعداد مأموریت‌ها نیز کم می‌شود و می‌توانیم از ظرفیت نیروهایمان را در جا‌های مهم تری استفاده کنیم.