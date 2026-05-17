پخش زنده
امروز: -
شورای مسکن استان تهران برای اجاره بها مسکن در استان مهلت یک هفته ای تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مطلب را «سید کمال الدین میرجعفریان» معاون عمرانی استاندار تهران در نشست شورای مسکن استان اعلام کرد.
همچنین رضا حافظی ، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در این نشست از آمادهسازی حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی حمایتی برای افتتاح در سوم خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این واحدها در شهرهای شهریار، رباطکریم و پرند قرار دارند و بخشی از پروژههای در دست اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان تهران هستند.
خالقی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان اظهار داشت: طرحهای حمایتی مسکن با محوریت سه مجموعه ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید در سطح استان تهران در حال اجراست و در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار واحد در این قالب در دست اقدام قرار دارد.