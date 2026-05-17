به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مطلب را «سید کمال الدین میرجعفریان» معاون عمرانی استاندار تهران در نشست شورای مسکن استان اعلام کرد.

همچنین رضا حافظی ، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در این نشست از آماده‌سازی حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی حمایتی برای افتتاح در سوم خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این واحدها در شهرهای شهریار، رباط‌کریم و پرند قرار دارند و بخشی از پروژه‌های در دست اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در استان تهران هستند.

خالقی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در استان اظهار داشت: طرح‌های حمایتی مسکن با محوریت سه مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید در سطح استان تهران در حال اجراست و در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار واحد در این قالب در دست اقدام قرار دارد.