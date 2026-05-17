رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری از کشف یک سردخانه غیرمجاز نگهداری گوشت قرمز و ضبط ۳ تن گوشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی اصغری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری از کشف و پلمب یک سردخانه غیرمجاز نگهداری گوشت قرمز در این شهرستان خبر داد و با اشاره به انجام بازرسیهای مشترک با دستگاههای نظارتی، اظهار کرد: در پی پایشهای بهداشتی و با همکاری کارشناسان مربوطه، یک واحد سردخانهای که بهصورت غیرمجاز و خارج از ضوابط قانونی فعالیت میکرد شناسایی شد.
وی افزود: در جریان بازرسی از این محل حدود ۳ تن گوشت قرمز کشف شد که در شرایطی نامناسب و فاقد مجوزهای بهداشتی نگهداری میشد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری ادامه داد: با توجه به غیرمجاز بودن فعالیت این واحد و احتمال تهدید سلامت عمومی، با دستور مقام قضایی این سردخانه پلمب شد.
وی تصریح کرد: در همین راستا پرونده قضایی برای متصدی واحد تشکیل و فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
اصغری با بیان اینکه این اقدام با هدف صیانت از سلامت شهروندان انجام شده است، گفت: برخورد با مراکز غیرمجاز تولید و نگهداری فرآوردههای پروتئینی با همکاری دستگاههای نظارتی از جمله کارشناسان بهداشت محیط، اداره دامپزشکی و پلیس اماکن با جدیت ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری در پایان از شهروندان خواست فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند تا از بروز مخاطرات بهداشتی جلوگیری شود.