پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی اقتصادی استاندار مازندران از ممنوعیت خروج مرغ به مقصد سایر استانها برای حفظ آرامش بازار مصرف داخلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران اعلام کرد به منظور حفظ آرامش در بازار و تأمین نیاز شهروندان، بر اساس دستور استاندار، خروج مرغ از مازندران به مقصد دیگر استانهای کشور ممنوع شده است.
تولایی در جریان بازرسی و نظارت بر انبارها و واحدهای عرضه کالا در شهرستان جویبار گفت: از آغاز شرایط ویژه اخیر در استان، ۶۴ هزار مورد نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی صورت گرفته است که از این تعداد، کمتر از ۲۵ درصد منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت در زنجیره توزیع کالا افزود: تمامی انبارهایی که اقدام به ذخیرهسازی کالا میکنند، موظف هستند اطلاعات خود را در «سامانه جامع انبارها» ثبت کنند؛ در غیر این صورت، هرگونه کالای موجود در این مکانها مشمول قوانین کالای قاچاق شده و ضبط خواهد شد.
معاون استاندار مازندران با اشاره به تأثیرات شرایط کنونی بر بازار گفت: در وضعیت ویژه و جنگی، احتمال نوسان قیمتها وجود دارد، اما دستگاههای نظارتی با هرگونه بیعدالتی در عرضه کالا و افزایش قیمت غیرمنطقی بهصورت قاطع برخورد خواهند کرد.
تولایی ضمن قدردانی از همراهی بازاریان متعهد، آنان را به رزمندگان جبهه اقتصادی تشبیه و بیان کرد: همانطور که جوانان ما در میدانهای نبرد ایثارگری میکنند، بخش بزرگی از بازاریان نیز با پایبندی به نظام و انقلاب، در میدان اقتصادی برای مدیریت شرایط و خدمت به مردم تلاش میکنند.
وی در پایان افزود: تیمهای مختلف بازرسی و تنظیم بازار در تمامی شهرستانهای استان فعال هستند و طبق تأکید استاندار مازندران، مدیریت بازار باید با روحیه و مدیریت جهادی تداوم یابد تا از فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود.