به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، روابط عمومی‌ها را دیده‌بانان بصیر جامعه در میانه «جنگ سوم تحمیلی» خواند و خواستار ارتقای این نهاد از یک ساختار بوروکراتیک به کانون خردورزی و حکمرانی حکمی شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه، روز ملی «ارتباطات و روابط عمومی»، فرصتی است تا جایگاه خطیر این نهاد در معماری فرهنگی و اجتماعی کشور مورد بازخوانی قرار گیرد. در منطق و هندسه «حکمرانی حکمی»، روابط عمومی‌ها صرفاً یک بوق تبلیغاتی یا ساختار بوروکراتیکِ حاشیه‌ای نیستند؛ بلکه کانون خردورزی، حلقه وصل امت و حاکمیت، و دیده بانان بصیر جامعه در عرصه جنگ روایت‌ها به شمار می‌آیند.

امسال، در حالی این روز را گرامی می‌داریم که ایران اسلامی در بطن یک پیچ تاریخی و در میانه «جنگ سوم تحمیلی» از سوی جبهه استکبار آمریکایی - صهیونیستی قرار دارد. اگرچه اکنون در شرایط آتش‌بس هستیم، اما پرواضح است که فاز پیچیده «جنگ شناختی و ادراکی» دشمن، همچنان پر قدرت در حال انجام است. در این تقابل همه‌جانبه، روابط عمومی‌ها باید از پیوست‌های حاشیه‌ای خارج شده و با یک رویکرد قرارگاهی، به مثابه خط مقدم جهاد تبیین و صیانت از روان جامعه عمل کنند. در این میان، نباید از این واقعیت غافل شد که امروزه شیوه‌های نفوذ در ارتباطات بسیار زیاد و پیچیده شده است؛ لذا ضرورت دارد برای صیانت از حریم اطلاعاتی و حفظ ثبات، «ارتباطات کوانتومی» را جایگزین الگو‌های متعارف نماییم تا امنیت ارتباطات به طور کامل محفوظ بماند.

در این مسیر، نمی‌توان از اسوه‌های ایثار و مقاومت در جبهه رسانه یاد نکرد. یاد و خاطره سردار سرافراز جبهه جنگ نرم، شهید سردار علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در همین جنگ اخیر به دست کینه‌توزان صهیونیستی-آمریکایی به فیض عظمای شهادت نائل آمد، گرامی می‌داریم. آن شهید والامقام، تجلی عینی یک روابط عمومی تراز انقلاب بود که با روایتگریِ صادقانه، مؤمنانه و حکیمانه، هیمنه پوشالی دشمن را در افکار عمومی در هم شکست.

با این وجود، باید صادقانه بپذیریم که ما امروز در ساختار کلان کشور با یک «خلأ سیاستی و راهبری در حوزه حکمرانی روابط عمومی» مواجه هستیم. به رغم اهمیت راهبردی این بخش، فقدان یک «نظام ملی روابط عمومی» که مبتنی بر مبانی ارتباطیِ بومی و اسلامی سامان‌یافته باشد، به شدت احساس می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرماندهی فرهنگی کشور، رفع این خلأ را یکی از اولویت‌های اساسی خود می‌داند.

ما برای گذار از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و رسیدن به نقطه مطلوب در حکمرانی حکمیِ ارتباطات، نیازمند تدوین و تصویب جامع «سند ملی روابط عمومی» هستیم؛ لذا در این روز مغتنم، از روابط عمومی‌های سراسر کشور، اندیشمندان، نخبگان و صاحب‌نظران حوزه ارتباطات دعوت می‌کنم تا با هم‌فکری و مشارکت فعالانه در میز‌های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما را در تدوین این سند راهبردی یاری رسانند.

ما نیازمند خرد جمعی شما شبکه نخبگانی هستیم تا با هم‌افزایی علمی و عملی، نظام‌نامه و سند سیاستی جامعی را تدوین کنیم که خروجی آن، استقرار یک نظام یکپارچه، کارآمد و مبتنی بر حکمت برای روابط عمومی‌ها در گام دوم انقلاب باشد.

از درگاه خداوند سبحان، توفیق روزافزون تمامی مجاهدان عرصه ارتباطات و روابط عمومی را در مسیر اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های تمدن‌ساز انقلاب اسلامی مسألت دارم.