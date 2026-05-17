والدین، فرزندان را به انتخاب رشته‌های تحصیلی مورد نظرخود اجبار نکنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، یزدان دشتیان در نشست کمیته هدایت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: در موضوع هدایت تحصیلی اغلب اولیا تلاش می‌کنند آنچه را که خود علاقمند هستند به فرزندشان تحمیل کنند در صورتی که این موضوع بسیار مهم و آینده شغلی دانش آموز به آن بستگی دارد.

وی افزود: اگر اهداف هدایت تحصیلی به خوبی محقق شود خروجی آن در آینده شغلی مطلوب دانش آموزان و در ایمنی آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی موثر خواهد بود.

دشتیان تصریح کرد: در راستای توسعه رشته‌های مهارتی، در سال تحصیلی جاری با تلاش‌های صورت گرفته، سه واحد هنرستان وابسته به صنایع دراستان تاسیس و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: توسعه هنرستان‌ها و توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی با جدیت در دستور کار قرار دارد بنابراین کاهش پذیرش در شاخه‌های نظری در دستور کار است و تلاش می‌کنیم دانش آموزان مستعد به سمت رشته‌های فنی وحرفه‌ای هدایت شوند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: آگاهی بخشی به اولیای دانش آموزان در خصوص هدایت تحصیلی امری ضروری و در زندگی افراد بسیار موثر است.

دشتیان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است تا هدایت تحصیلی در مسیری صحیح قرار گیرد و اهداف ما در تربیت نیروی انسانی برای استان و کشور، محقق شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: قطعا هدایت تحصیلی تنها به دوره اول متوسطه مرتبط نمی‌شود بلکه استعداد دانش در رشته مورد نظرش در مقطع ابتدایی نیز نمایان است.

ژیلا حیدری افزود: اینکه بیشتر دختران به سمت رشته‌های نظری سوق داده می‌شوند، جای سوال است اگر در موضوع توسعه متوازن رشته‌ها دختران و پسران یکسان باشند به عدالت آموزشی نزدیک‌تر است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس هم اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که برای ساختن جامعه‌ای پیشرفته، متمدن و مدرن باید انجام دهیم، شناسایی استعداد و علاقمندی دانش آموزان و برنامه ریزی هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس آینده پژوهی است.

سیدخداکرم فلاحی افزود: نقش مهم در توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی، تلاش مدیران مدارس، مشاوران مدارس و به ویژه آگاهی بخشی به اولیاء دانش آموزان است.

وی اضافه کرد: آینده پژوهی و نیاز سنجی جامعه در زمینه مشاغل. از نیاز‌های امروز مقوله هدایت تحصیلی است که باید به آن پرداخته شود.