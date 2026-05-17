معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: وزیر ورزش و جوانان برنامه‌ای برای سفر به آمریکا برای حضور در جام جهانی ندارد؛ در هفته جاری مجمع فوق العاده بسکتبال و تیراندازی با کمان را پیش رو داریم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد شروین اسبقیان پس از مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های آبی، اظهار کرد: خداراشکر توانستیم مجمع انتخاباتی ۴ فدراسیون ورزشی را طی مدت چند روزه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: یکی از انتظارات وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی و همچنین افزایش مدال آوری با هدف‌گذاری مدال طلا در حوزه قهرمانی است تا بتوانیم در مسابقات مهم به مدال دست یابیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه نتایج واترپلو قابل قبول است و در رشته شنا نیز توانستیم کسب مدال در بازی‌های کشور‌های اسلامی داشته باشیم، اما باید بیشتر تلاش کنیم.

اسبقیان در مورد اعزام تیم ملی به جام جهانی و همچنین حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان از جمله وزیر در این مسابقات، گفت: وزیر برنامه‌ای برای سفر به جام جهانی ندارد و هیچ تصمیمی تا کنون اتخاذ نشده است.

وی در مورد برگزاری انتخابات ۲ فدراسیون بسکتبال و تیراندازی با کمان نیز توضیح داد: این ۲ فدراسیون انتخابات پیش رو دارند و می‌توانند درخواست مجمع فوق‌العاده داشته باشند و وزارت ورزش و جونان به جمع بندی رسید با توجه به اینکه بازی‌های ناگویا در پیش است و رشته‌هایی نظیر بسکتبال و تیراندازی با کمان به این مسابقات اعزام خواهند داشت، این هفته ۲ مجمع فوق‌العاده به صورت آنلاین خواهیم داشت تا در خصوص تعیین سرپرست برای این فدراسیون‌ها تصمیم گیری شود و بهترین تصمیم برای این دو فدراسیون اتخاذ خواهد شد و بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا نیز مجددا اعضای مجمع در خصوص انتخابات تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا به این ترتیب داوری و شعبانی بهار مشکلی برای حضور در انتخابات فدراسیون‌های مربوطه نخواهند داشت؟ گفت: خیر! مشکلی در این خصوص وجود ندارد و بر اساس برنامه ریزی فرایند‌ها پیش می‌رود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در خصوص انتخابات سایر فدراسیون‌های ورزشی نیز گفت: تکلیف این فدراسیون‌ها نیز تا پایان تیرماه مشخص می‌شود.

اسبقیان در مورد انتخابات فدراسیون بدنسازی و پروش‌اندام نیز گفت: نامزد‌های فدراسیون بدنسازی هم این هفته مشخص می‌شوند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مربوط به آخرین وضعیت پرونده قضایی مرحوم مهدی درجاتی، عکاس ورزشی در پیست اتومبیلرانی آزادی اعلام کرد: در این خصوص پیگیری کردیم و حوزه حقوقی وزارت نیز پیگیر بوده و رای‌هایی صادر شده که از سوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام می‌شود.