نمایشگاه موزه ای ایران با عنوان ایران سرزمین مهر، که از حدود دوسال پیش در موزه های چین به نمایش درآمده بود پايان یافت و این اشیا در راه بازگشت به میهن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، رئیس اداره کل موزه‌های کشور افزود: این نمایشگاه خرداد پارسال پایان یافته بود که به دلیل جنگ ۱۲ روزه استرداد آن به وطن برای چندماه متوقف شد، دولت چین در این وقفه درخواست تمدید نمایشگاه را به دولت ما ارسال کرد که پس از پذیرفتن این درخواست و صدور مجوز توسط هیات دولت، برگزاری نمایشگاه تمدید شد.

لیلا خسروی افزود: اکنون زمان این نمایشگاه پایان یافته، متخصصان ما به چین اعزام شدند، اشیا را تحویل گرفتند، بسته بندی کردند و به زودی شاهد بازگشت کامل همه اشیا خواهیم بود.