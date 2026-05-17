به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در زمینه برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیند‌های ارائه خدمات قضائی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، به‌صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۲۳ تهران بازدید کرد.

در این بازدید، دادستان تهران از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی قضات، کارکنان اداری و قضائی قدردانی کرد و بر لزوم رسیدگی دقیق، منصفانه و به‌موقع به پرونده‌ها، همچنین ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم از خدمات قضائی تأکید کرد.

صالحی با گفتگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و بلافاصله دستورات لازم برای تسریع در بررسی موضوعات مطرح شده را ابلاغ کرد.

دادستان تهران در سخنانی گفت: خدمات‌دهی به مراجعین باید بیش از پیش باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همه‌جانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور همه‌جانبه ملت عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: «مردم عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی در برهه‌های حساس پای نظام و انقلاب بوده‌اند، ما نیز وظیفه‌ی پاسخگویی سریع و مؤثر به درخواست‌های قضایی و رسیدگی به مشکلات آنها را داریم.»

این بازدید میدانی با هدف سنجش وضعیت اداری و قضائی، ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به مراجعین و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق انجام شد.

در پایان، صالحی سلام و قدردانی ریاست قوه قضائیه را به کارکنان ابلاغ و بر رعایت کامل قوانین، حفظ تکریم مراجعین نظم و انضباط اداری تأکید کرد.