به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افسانه موسوی گرمارودی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و منتقد ادبی درباره علاقه زیاد رهبر شهید انقلاب به کتاب و کتاب‌خوانی گفت: همه می‌دانند که چقدر ایشان اهل مطالعه بودند. به دلیل فصاحت ایشان در کلام، اغلب خطبه‌هایشان شنیدنی و خواندنی هستند. نه‌تنها اهالی فرهنگ که به‌طور کلی کسی که خوب سخن می‌گوید به این معنی است که او اهل کتاب و کتاب‌خوانی است. چه رسد به اینکه ایشان در میان خطبا از نوادر بودند و کلام‌شان بسیار فصیح و خالی از خلل بود. این جز از یک فرد کتاب‌خوان و اندیشمند برنمی‌آید.

موسوی گرمارودی افزود: بحمدلله با توجه به پژوهش‌هایی که در زمینه شعر کودک و نوجوان انجام داده‌ام می‌توانم با استناد عرض کنم که ماهیت موضوعات مورد نگارش برای کودکان «امید» است و در اغلب کار‌ها امیدواری دیده می‌شود. در مورد آثار نوجوانان علاوه‌بر امید ضرورت دارد درباره خودباوری نیز آثار درخور بیشتری تولید شود. توجه بچه‌ها را باید به کتاب‌های تألیفی جلب کنیم و از ترجمه آثاری که هویت و خودباوری را در آنها کمرنگ می‌کنند پرهیز کنیم و در انتخاب کتاب‌های ترجمه‌ای برای این گروه سنی دقت بیشتری داشته باشیم.

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و منتقد ادبی با توجه به توصیه های رهبر شهید انقلاب به کتابخوانی و ضرورت رشد کتابخوانی در کشور ادامه داد: میل کتاب‌خوانی در بچه‌ها بسیار به میل والدین آنها به خواندن کتاب مرتبط است. اگر پدر و مادر خود اهل مطالعه باشند احتمال اینکه در بچه‌ها هم شوق کتاب به وجود آید بسیار زیاد است؛ اما چطور باید لذت کتاب خواندن را در بزرگ‌سالان تقویت کرد؟ به نظر هر قدر فرد بیشتر به کتاب و مطالعه روی آورد، بیشتر هم کتاب‌خوان و تشنه مطالعه می‌شود. مهم این است که آن تاب‌آوری اولیه را در مطالعه داشته باشد؛ ناخودآگاه و به‌مرور این میل در او تقویت می‌شود.