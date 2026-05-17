جلسه تعامل اصحاب رسانه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خدابنده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ جلسه تعامل اصحاب رسانه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خدابنده برگزار شد
جلسه بررسی راههای تعامل اصحاب رسانه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خدابنده با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسوی، امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، آقای اسکندری دبیر ستاد شهرستان، و جمعی از نمایندگان و مدیران اصحاب رسانه و جراید برگزار شد.
در این جلسه، حجتالاسلام موسوی اصحاب رسانه و فضای مجازی را از مهمترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه در انتقال مطالبات بهحق مردم به مسئولان دانست و بر نقش اثرگذار آنان در تبیین مسائل، مطالبهگری دلسوزانه و ترویج ارزشها تأکید کرد.
وی با اشاره به دشواریها و اهمیت کار رسانه، گفت: پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه، حضور جهادی در انتقال معروفات و مقابله با منکرات، بهویژه در شرایط حساس و جنگی، از رسالتهای مهم اصحاب رسانه است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خدابنده همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اصحاب رسانه، ایستادگی آنان در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی، ترویج حقیقت و همراهی با مسئولان در مسیر خدمترسانی را از ویژگیهای بارز این قشر عنوان کرد.
در ادامه این نشست، مهمترین موضوعات مطرحشده شامل ترویج روحیه مطالبهگری دلسوزانه از مسئولان در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون، آمادگی ستاد به عنوان پشتوانه حقوقی برای مطالبات رسانهای، همکاری در مطالبهگری از اتحادیههای صنفی در شرایط جنگی و پس از جنگ، پیگیری مشوقهای مربوط به دستورالعمل جوانی جمعیت از جمله زمین و وام، و همچنین ترویج معروفات از طریق رسانهها از جمله وحدت، انسجام و عمل به واجبات الهی بود.