دانشکده علوم قرآنی شیراز در مقطع کارشناسی ارشد از میان خواهران و برادران علاقمند با مدرک سطح دو به صورت رایگان دانشجو می‌پذیرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، زینب روستایی، رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویژه طلاب خبر داد و گفت: دانشکده علوم قرآنی شیراز از مجموعه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت ۳۲ سال است که به آموزش و تربیت نیرو‌های متخصص در رشته علوم قرآنی مشغول است.

وی افزود: دانشکده علوم قرآنی شیراز از میان طلاب دارای مدرک سطح ۲ یا لیسانس دانشگاهی به همراه مدرک سطح یک حوزه، خواهران و برادران علاقه‌مند به رشته علوم قرآنی گرایش‌های (ادبی و مستشرقان) در مقطع کارشناسی ارشد به صورت رایگان و با آزمون داخلی، دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز افزود: زمان ثبت‌نام از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵ می‌باشد و آزمون پذیرش آن نیز در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که از پذیرفته‌شدگان مصاحبه به عمل می‌آید.

روستایی با اشاره به منابع آزمون گفت: این آزمون از منابعی، چون مبادئ العربیة (بخش نحو) جلد ۴ تنقیح حمید محمدی؛ علوم قرآنی، آیت‌الله معرفت؛ آشنایی با علوم حدیث، علی نصیری برگزار خواهد شد.

وی در خصوص پذیرش طلاب در مقطع دکتری اطلاع داد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مقطع دکتری ویژه طلاب در دانشکده علوم قرآنی استان قم و مشهد ثبت نام به عمل می‌آورد.

وی در پایان ادامه داد: برای کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره‌های ۰۷۱۳۶۲۷۲۷۲۰، ۰۹۰۳۹۸۰۶۲۲۱ و ۰۹۳۹۵۴۹۴۹۴۱ تماس گرفته و یا به وبگاه دانشگاه https://quran.ac.ir/tollab و دانشکده علوم قرآنی شیراز https://shiraz.quran.ac.ir مراجعه نمایند.