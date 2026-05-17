به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: در وضعیت‌ هایی که اقتصاد با فشار‌ها و تهدید‌های بیرونی و نا اطمینانی‌های مختلف مواجه می‌شود، دستگاه‌های اجرایی باید در آرایش جنگی اقتصادی قرار داشته باشند و نمی‌توان با روال عادی و مرسوم اداری امور را پیش برد.

مهدی ناصری افزود: تجربه‌ های مختلف نشان داده است که در شرایط بحرانی، مدیریت اقتصادی و اجرایی باید چابک، میدانی و مسئله‌محور باشد به همین دلیل حضور مستمر مدیران در میدان و رسیدگی فوری به مشکلات تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی با بیان این که مهم‌ترین اولویت در چنین شرایطی حفظ ثبات معیشت و اشتغال مردم است، بیان کرد: خطرناک‌ تر از هر فشار بیرونی، آسیب دیدن معیشت خانوار‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی است بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌ افزایی و همکاری نزدیک، موانع پیش روی تولید و فعالیت‌های اقتصادی را به سرعت شناسایی و برطرف کنند.

ناصری با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی شهرستان گفت: یکی از مهم‌ ترین راهبرد‌ها در شرایط حساس اقتصادی، تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی هر منطقه است. شهرستان فریمان در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، دامداری، صنایع کوچک و متوسط، نیروی انسانی توانمند و ظرفیت‌های تولیدی، قابلیت‌های قابل توجهی دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها و ایجاد زمینه برای فعال‌سازی آنها می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و کاهش وابستگی به منابع بیرونی ایفا کند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با نگاه تسهیل‌گرانه، مسیر فعالیت تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران محلی را هموار کرده و از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای رونق تولید و اشتغال بهره بگیرند.

ناصری با اشاره به لزوم آمادگی جامعه در شرایط بحرانی ادامه داد: در کنار اقدامات مدیریتی و اقتصادی، آگاهی و آمادگی عمومی شهروندان نیز اهمیت زیادی دارد چرا که مردم باید با حفظ آرامش، پرهیز از شتابزدگی و اجتناب از ایجاد التهاب در بازار، به مدیریت صحیح مصرف و تأمین نیاز‌های ضروری و ملزومات اولیه مورد نیاز در شرایط بحران توجه داشته باشند.

فرماندار فریمان گفت: در شرایط خاص، تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی از مهم‌ ترین اولویت‌ها است و دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، ذخیره‌سازی و نظارت مستمر، از دسترسی پایدار مردم به این کالا‌ها اطمینان حاصل کنند. پیش‌بینی و فراهم‌سازی امکانات و ملزومات مورد نیاز در مواقع بحران نیز از اقداماتی است که باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.