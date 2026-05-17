ورزشکار خوزستانی در رقابت‌های پارا دو و میدانی ایران در ماده پرتاب دیسک به نشان طلا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی پارادوومیدانی کشور و انتخابی تیم ملی کم توانان ذهنی "یادواره شهدای دانش‌آموز میناب" ۲۶ اردیبهشت در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.

رقیه کعب عمیر ورزشکار خوزستانی موفق شد در ماده پرتاب دیسک صاحب مدال طلا شود.

کعب عمیر در همین مسابقات و در ماده پرتاب وزنه نیز با اختلاف بسیار ناچیز به مقام چهارم رسید.

تیم ملی کم توانان ذهنی کشورمان رقابت‌های مهمی از جمله بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن، مسابقات آسیا و مسابقات جهانی مصر را پیش رو دارد.

مدال برنز مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان برگردن ورزشکار خوزستانی

همچنین مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان پسر در منطقه چهار کشور در شهر همدان به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره نونهالان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی رمضان با حضور استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات، مهدی حیاری در ماده استقامت دور امتیازی در جایگاه سوم قرار گرفت.