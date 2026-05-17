جانشین انتظامی استان کردستان از کشف ۱۶۴ رأس احشام قاچاق به ارزش ۲۷ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار یحیی الهی جانشین انتظامی استان کردستان در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قاچاق احشام در سطح استان، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد و با انجام یک عملیات میدانی موفق، خودروی حامل ۱۶۴ رأس احشام قاچاق شناسایی و توقیف گردید.
وی افزود: ارزش تقریبی این محموله برابر با ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است و در این عملیات، ۲ نفر متهم به قاچاق احشام دستگیر شدند و خودروی حامل محموله نیز توقیف شد.
جانشین انتظامی استان ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، محموله قاچاق و متهمان برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیربط تحویل داده شدند.