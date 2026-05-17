به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار یحیی الهی جانشین انتظامی استان کردستان در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قاچاق احشام در سطح استان، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد و با انجام یک عملیات میدانی موفق، خودروی حامل ۱۶۴ رأس احشام قاچاق شناسایی و توقیف گردید.

وی افزود: ارزش تقریبی این محموله برابر با ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است و در این عملیات، ۲ نفر متهم به قاچاق احشام دستگیر شدند و خودروی حامل محموله نیز توقیف شد.

جانشین انتظامی استان ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، محموله قاچاق و متهمان برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شدند.