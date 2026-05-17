در مراسمی از ۲۰۰ خیر و موکب دار جهادی در دفتر امام جمعه مرکزی یزد تقدیر بعمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بخش مرکزی در این مراسم با اشاره به جایگاه و نقش موکب داران در زمان جنگ تحمیلی سوم گفت: مواکب از مولفههای اقتدار و بازدارندگی مردم ایران به مانند قدرتهای هستهای و موشکی به شمار میآیند.
حجت الاسلام سید کاظم مدرسی افزود: برپایی مواکب باعث شور انگیزشی و ایجاد حس وحدت و مردمی بودن در جامعه شده است. هدف از برپایی موکب و موکب داری، خدمت به نظام ولایت و نظام اسلامی برای رسیدن به حکومت مهدوی و بسترسازی برای ظهور امام عصر (عج) محسوب میشود.
وی تصریح کرد: اگر در این جنگ تحمیلی جامعه احساس قدرت و اقتدار میکند به دلیل ارتباط با رهبر شهید و شهدا است و آنها با شهادت خود به مردم بشارت دادهاند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد بر لزوم رعایت قانون و امنیت جان مردم و حقوق همسایگان در ساعتهای پایانی شب، پایبندی به نظافت و بهداشت، پرهیز از اسراف، احترام و خدمت به مردم و ارائه خدمات فرهنگی تأکید کرد.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد هم حضور پرشور مردم در میدان و برپایی مواکب را باعث برملا شدن توطئهها و دسیسههای دشمنان داخلی و خارجی دانست و گفت: ایران با مقاومت خود درسی جهانی به دنیا داد و در این جنگ تحمیلی فرصتهایی باورنکردنی به دست آمد.
سردار غلامی ادامه داد: با مقاومت همه مردم در همه صحنهها شاهد ناکامی دشمن آمریکایی صهیونی در جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان بودیم. دشمن در این جنگ به دنبال شکست ایران و ارائه درس عبرتی برای جهانیان بود.
وی اظهار داشت: به واسطه مقاومت مردم شاهد شکسته شدن هیمنه آمریکا بودیم و ایران با مقاومت به الگویی برای جهانیان مبدل شد و با وحدت و هم گرایی مثال زدنی و مقاومت مردم اقتدار ایران به رخ جهانیان کشیده شد.