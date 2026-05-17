به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: کل اراضی سطح زیر کشت محصولات بهاره در آذربایجان‌غربی یکصد و پنجاه هزار هکتار است که ده درصد آن به کشت سبزی و صیفی اختصاص دارد.

پرویز امجدی بااشاره به کشت محصولات سبزی وصیفی با روش نوارتیپ و مالچ پلاستیکی در ۹۰ در صد از مزارع استان گفت: با انجام کار‌های الگویی و ترویجی شاهد کشت‌های نشایی، نوارتیپ و دو ردیفه و مالچ پلاستیکی درهمه محصولات سبزی‌ها و صیفی در استان هستیم که استفاده از نوار تیپ و مالچ پلاستیکی، در کشت سبزی و صیفی‌جات مصرف آب را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.

وی در ادامه گفت: کاهش مصرف آب آبیاری، جلوگیری از رشد علف‌های هرز، متعادل کردن دمای خاک جهت افزایش فعالیت ریشه، کاهش میزان مصرف سموم و کود‌های شیمیایی و کاهش تعداد نیروی کارگری از اهداف کشت با نوار تیپ و مالچ پلاستیکی است.

این روش با ایجاد شیار‌های منظم و دقیق، فاصله کاشت را یکسان کرده و از هدررفت بذر جلوگیری می‌کند. پهن کردن نوار‌های پلاستیکی روی بستر، نه تنها رطوبت خاک را حفظ می‌کند، بلکه با جلوگیری از رشد علف‌های هرز، انرژی گیاه را صرف رشد می‌دهد. همچنین، استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای زیر مالچ، مصرف آب را به شدت کاهش داده و دمای خاک را برای رشد سریع‌تر گوجه و سایر صیفی‌جات بهینه می‌کند.

در این روش با توجه به اینکه میزان هزینه کرد اولیه بالایی نیاز دارد در نهایت باعث کاهش میزان هزینه‌های مرحله داشت و افزایش میزان درآمد می‌شود.