معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی ۱۹ پروژه بزرگ بهسازی و نگهداری در کریدورهای راهبردی استان خبر داد و اعلام کرد برای تکمیل این پروژهها، بیش از ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی با تاکید بر اهمیت صیانت از جادهها به عنوان سرمایه ملی اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی و استانداردسازی رویه راهها، ۱۹ پروژه در کریدورهای سهگانه استان تعریف شده است که تعدادی از این پروژهها هماکنون فعال بوده و مابقی نیز در آستانه شروع عملیات اجرایی قرار دارند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: در کریدور تهران - بندر امام خمینی (ره) شامل محورهای اندیمشک، شوش، اهواز، آبادان و خرمشهر، ۱۱ پروژه با نیاز اعتباری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای پایان عملیات در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در کریدور بازرگان - بندر امام خمینی (ره) که مسیرهای اندیمشک، دزفول، شوش، ملاثانی و اهواز را پوشش میدهد، ۶ پروژه با برآورد اعتباری ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برنامهریزی شده است.
بهداروندی همچنین به کریدور ساحلی بندر امام (ره) – چابهار اشاره کرد و افزود: برای تکمیل عملیات بهسازی در محدوده بندر امام (ره)، ماهشهر و هندیجان نیز ۲ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تعریف شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان خاطرنشان کرد: با تخصیص بهینه اعتبارات و به سرانجام رسیدن این ۱۹ پروژه در سطح کریدورهای شریانی، سطح خدماترسانی به کاربران جادهای بهبود یافته و بستری ایمن و استاندارد برای تردد زوار، مسافران و ناوگان حمل و نقل کالا در سطح استان فراهم خواهد شد.