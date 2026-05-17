فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری دو نفر از سارقان مسلح خودرو و منزل که در شهادت سرهنگ شهید دهقان مشارکت داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کیانوش نورمحمدی از دستگیری دو نفر از سارقان مسلح خودرو و منزل خبر داد که در جریان اغتشاشات اخیر در ملارد، در شهادت سرهنگ شهید دهقان از افسران انتظامی این شهرستان نیز مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل توسط دو نفر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در این شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی ملارد بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی ملارد طی عملیاتی با حکم قضایی، متهمان را دستگیر کردند. این افراد پس از بازجویی‌های فنی به جرم خود مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل اعتراف نمودند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو دستگاه خودرو نیز کشف و توقیف شد.

نورمحمدی تأکید کرد: همچنین مشخص گردید این متهمان در جریان اغتشاشات اخیر در شهادت سرهنگ شهید دهقان از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد نیز مشارکت داشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی گردیدند.