مدیریت شهری با تحویل خودروهای عملیاتی به پلیس راهور استان فارس گامی در جهت افزایش توان نظارتی و مدیریت ترافیک برداشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در راستای تقویت مدیریت ترافیک و ارتقای همکاریهای میانبخشی در کلانشهر شیراز، مدیریت شهری با تحویل خودروهای عملیاتی به پلیس راهور استان فارس گامی در جهت افزایش توان نظارتی و ساماندهی تردد شهری و مدیریت ترافیک برداشت؛ اقدامی که به گفته معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، با هدف بهبود نظم ترافیکی، کاهش تخلفات رانندگی و ارتقای ایمنی عبور و مرور شهروندان انجام شده است.
با دستور شهردار شیراز و همکاری معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، پنج دستگاه خودروی عملیاتی توسط معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز به پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس تحویل داده شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: این خودروها با هدف افزایش توان عملیاتی پلیس راهور در نظارت بر ترافیک شهری، کنترل بهتر معابر پرتردد و ارتقای سطح ایمنی عبور و مرور شهروندان در اختیار پلیس راهور استان قرار گرفته است.
محمد فرخزاده تصریح کرد: تعامل و همافزایی میان شهرداری و پلیس راهور از عوامل مهم در ساماندهی ساختار حملونقل و مدیریت ترافیک شهری به شمار میرود.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختها و تقویت تجهیزات نظارتی و عملیاتی میتواند نقش مؤثری در بهبود نظم ترافیکی، کاهش تخلفات رانندگی و افزایش ایمنی معابر شهری داشته باشد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به ویژگیهای ترافیکی کلانشهرها افزود: ترافیک در شهرهای بزرگ تا حدی اجتنابناپذیر و متأثر از الگوهای شهرسازی و بافتهای سنتی شکلگرفته در طول سالهای گذشته است، اما ایجاد توقفها و گرههای ترافیکی قابل پذیرش نیست و باید با بهرهگیری از راهکارهای فنی، مهندسی و انتظامبخشی مناسب، جریان تردد در شهر تسهیل شود.
فرخزاده همچنین بیان کرد: شهرداری شیراز همواره تلاش کرده است در نقش پشتیبان از ضابطان و مجریان قانون حمایت کرده و اقدامات پلیس راهور در حوزه مدیریت ترافیک و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان را تقویت کند.
وی در پایان یادآور شد: تحویل خودروهای عملیاتی به پلیس راهور استان فارس گامی در جهت تقویت همکاریهای میانبخشی و افزایش کارآمدی مدیریت ترافیک در شیراز به شمار میرود؛ اقدامی که میتواند با ارتقای توان نظارتی و اجرایی پلیس، به بهبود نظم ترافیکی و افزایش ایمنی معابر شهری کمک کند.