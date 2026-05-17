جلسه رسیدگی به اتهامات صادق ساعدینیا مدیرعامل شرکت صنعت غذایی و مدیر کافههای زنجیرهای ساعدینیا از متهمان کودتای آمریکایی- صهیونیستی دی ماه ۱۴۰۴ در دادگاه انقلاب قم با حضور رئیس و مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم صادق ساعدینیا و وکلای متهم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در ابتدای جلسه، رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره را قرائت کند.
نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: صادق ساعدی نیا فرزند محمدعلی، متولد: ۱۳۵۶، شغل: آزاد، متهم است به:
۱- فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور
۲- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروههای معاند نظام و در راستای فراخوانهای منتشر شده توسط این گروهها، جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور
۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
نماینده دادستان گفت: تصاویر و مستندات موجود در لوازم الکترونیکی همراه متهم، حاوی فعالیتهای متهم در فضای مجازی بوده که برخی از آن اقدامات برخلاف امنیت کشور است.
نماینده دادستان گفت: متهم کلیپی از کارمند خود که روی دستش نوشته است جاوید شاه، تهیه کرده است. همچنین متهم گروهی در واتساپ به نام کافه دیزاین ایجاد کرده که کارمندان وی در آن عضو هستند و تمامی کارهای کافههای ساعدینیا را در سطح کشور مدیریت میکند که در آن، میزان بازخورد استوریهایی که در روز آغاز اغتشاشات گذاشتهاند را بررسی میکنند.
وی بیان کرد: در خصوص استوری که متهم گذاشته است، افراد بسیاری در واتساپ به وی تذکر دادهاند که برایت مشکل ایجاد میشود ولی نامبرده صوتی در واتساپ در گروه خود گذاشته و اعلام میکند: بنده گوشیم را خاموش کردهام که رَدَّم را نزنند و با گوشی و خط دیگری با شماها در تماس هستم.
نماینده دادستان ادامه داد: شخصی از کارکنان کافه که در گروه کافه دیزاین عضو است اعلام داشته در اغتشاشات شرکت داشته است و نوشته است: سلام امشب قم هم بیرون بودیم، بینظیر بود.
وی گفت: همچنین شخص دیگری از کارمندان متهم اعلام داشت: که صادق حالش خوب است، دیشب هم حاضر بودند در تظاهرات حوالی میدان آزادی امروز هم در جریان موضوعات قرار گرفتند.
نماینده دادستان افزود: متهم در اینستاگرام در ذیل برخی از پستهای شبکه ضد ایرانی اینترنشنال کامنت گذشته بود.
نماینده دادستان در ادامه به گزارش پیادهسازی پیامهای صوتی استخراج شده از تلفن همراه متهم در فضای واتساپ که بین متهم و دوستان وی رد و بدل شده بود، اشاره کرد و گفت: متهم برنامه ریزی برای تعطیلی کافهها را همزمان با فراخوان دشمن به مشورت گذاشته است.
وی بیان کرد: حضور متهم در محل فراخوان اغتشاشات و همراهی و حضور تعدادی از کارگران و کارمندان وی در تجمعات حسب بررسی فنی و پیامهای استخراج شده از لوازم الکترونیکی متهم، احراز شده است.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل اتهامی در مورد متهم، ملاحظه اظهارات وی و پذیرش استوری کردن متن موضوع گزارش درخصوص تعطیلی کافه و کارخانهها است.
نماینده دادستان افزود: سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با موضوع مواد ۱ و ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، منطبق و بِزه متهم محرز بوده، لذا درخواست میشود نامبرده محاکمه و حکم مقتضی در مورد او صادر شود؛ در ادامه متهم به جایگاه برای بیان دفاعیات خوانده شد.
در ادامه دادگاه متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود در برابر کیفرخواست صادره گفت: من خود را در همه این روزها سرزنش میکنم و اقرار میکنم اشتباه بسیار بزرگی کردم و حاضرم به هر نحوی که تصمیم گرفته شود جبران کنم؛ در آن زمان ما را تهدید میکردند که چرا شما تعطیل نمیکنید؟ و از ما میخواستند که ما هم تعطیل کنیم در دایرکت هجمه و فشار بر روی ما بود. من بلاتکلیف بودم تا اینکه استوری تعطیلی را گذاشتم و پس از ۳ ساعت استوری را برداشتم و از ترس گوشی را خاموش کردم، من هیچ کس را به حضور در اغتشاشات ترغیب نکردم.
قاضی پرونده از متهم پرسید: مجموع اقدامات شما نشان میدهد که گروه مجازی «کافه دیزاین» از هدف اصلی خود منحرف شده و به یک پایگاه برای سازماندهی اغتشاشات علیه نظام تبدیل شده بود؛ شما مسئولیت اصلی کافه دیزاین را بر عهده گرفتید، توضیح دهید چطور در این گروه برای حضور در اغتشاشات و همراهی با معاندین صحبت میشد و شما تأیید کردهاید؟ به نظر میرسد شما به دنبال یک رزومهسازی برای خود برای آینده (واهی و خیالی) خود بودید در این مورد هم توضیح دهید.
متهم در پاسخ به قاضی گفت: منظورم از فروپاشی، فروپاشی اقتصادی بوده است نه خیزش علیه نظام.
وی افزود: من هیچ یک از کارکنانم را برای شرکت در اغتشاشات ترغیب نکردم، از کرده خود پشیمانم و از دادگاه میخواهم به من فرصتی برای جبران بدهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما با فراخوانی که دادهاید با اقداماتی که انجام دادهاید، این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردهاید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است؛ چطور میتوانید جبران کنید؟
نماینده دادستان هم در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت متهم جایی گفتهاست به نظام خدمت کرده اگر شما خدمت کردید استفاده هم کردهاید ... از امکانات نظام برای پیشبرد اهداف صنعت خود استفاده قانونی کردهاید.
در ادامه وکیل مدافع متهم برای دفاع از موکلش در جایگاه حاضر شد و گفت: لایحه دفاعیهای آماده شده که تقدیم دادگاه میشود.
ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعد موکول شد.