به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی از تدوین دستورالعمل جدیدی برای مشارکت ایرانیان خارج از کشور در کشت فراسرزمینی خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به کشاورزی فراسرزمینی در پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده و هموطنان خارج از کشور می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از تنها از طریق فضای مجازی، ضمن دریافت دستورالعمل و اطلاع از جزئیات، برای مشارکت و سرمایه گذاری ثبت نام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید تضمینی محصولات تولید شده در کشت فراسرزمینی و بهره مندی از مشوق های درنظر گرفته شده، طبق آئین‌نامه و نظام‌نامه کشاورزی فرا سرزمینی از جمله امتیازات مشارکت در این طرح است.

نوری همچنین از ورود نخستین محموله های محصولات تولید شده در خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: نخستین محصولات طرح این نوع کشت شامل حدود ۶۰ هزار تن جو و ۴۰ هزار تن روغن از مسیر شمال وارد کشور شد.