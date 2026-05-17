رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به بررسی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۴۰۴ و شکایات ثبتشده در سامانه ۱۹۰، از تشدید نظارتها بر رعایت تعرفههای مصوب و برخورد جدی با متخلفان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسین حاجی میرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، در ابلاغیهای خطاب به معاونان درمان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر لزوم نظارت مؤثر بر اجرای تعرفههای مصوب ابلاغی دولت و اعمال مقررات قاطع با متخلفان تأکید کرد.
وی با اشاره به بخشنامههای پیشین در این زمینه اعلام کرد: بررسی گزارش عملکرد دانشگاهها در سال ۱۴۰۴ و شکایات ثبتشده در سامانه ۱۹۰ نشان میدهد برخی پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر کار و مؤسسات پزشکی، تعرفههای مصوب هیأت وزیران را رعایت نکردهاند.
دکتر حاجی میرزایی ضمن تقدیر از معاونتهای درمان فعال در حوزه نظارت و کنترل اجرای تعرفهها افزود: با توجه به اهتمام دولت در اصلاح و بهبود تعرفه خدمات پزشکی طی دو سال اخیر، تشدید نظارت بر عملکرد تعرفهای تمامی مراکز و مؤسسات پزشکی و برخورد جدی با تخلفات، در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این ابلاغیه، معاونتهای درمان مکلفاند این بخشنامه را با جلب مشارکت سازمان نظام پزشکی به تمامی مطبها، دفاتر کار و مؤسسات پزشکی تحت پوشش ابلاغ کرده و از دریافت و اجرای آن اطمینان حاصل کنند. این ابلاغ، برای مراکز قانونمدار یادآور قوانین جاری و برای مراکز متخلف بهمنزله نخستین تذکر و اخطار محسوب میشود.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت همچنین بر برنامهریزی بازدیدهای نظارتی مشترک و هدفمند با حضور کارشناسان اقتصاد درمان و نظارت بر درمان تأکید کرد و گفت: در این بازدیدها نحوه اجرای صحیح کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، تعرفههای ویزیت و خدمات تشخیصی و درمانی بهدقت بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم نظارت جدی بر دریافت کلیه هزینههای خدمات پزشکی از طریق صندوق مؤسسات، بهویژه در بیمارستانها، مراکز جراحی محدود و درمانگاهها، تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه خارج از صورتحساب، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، تخلف محسوب شده و باید بهطور جدی با آن برخورد شود.
در این ابلاغیه، مصادیق صریح تخلفات تعرفهای شامل عدم رعایت تعرفه ویزیت، اخذ کدهای غیرمجاز همراه با ویزیت، تجمیع غیرضرور کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، دریافت وجوه خارج از صورتحساب، اخذ مبالغ بدون ضابطه برای خدمات و مواد مصرفی، ارائه خدمات با تجهیزات فاقد تأییدیه و تعرفه، تعیین تعرفه بر مبنای مصوبات انجمنهای صنفی و علمی، عدم اجرای بخشنامههای تعرفهای و تحمیل خدمات غیرضرور عنوان شده است.
دکتر حاجی میرزایی همچنین بر اجرای بخشنامه مربوط به اطلاعرسانی و معرفی سامانه ۱۹۰ در تمامی مراکز تشخیصی و درمانی تأکید کرد و افزود: شکایات تعرفهای ثبتشده در این سامانه باید بهصورت دقیق بررسی و در صورت تأیید، پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذیربط از جمله کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی ارجاع شود.
وی هشدار داد: عدم رعایت تعرفههای مصوب و قصور در کنترل دریافتهای خارج از صورتحساب در بیمارستانها، علاوه بر اعمال مقررات انتظامی و تعزیراتی، موجب صدور تذکر ماده ۳۳ آییننامه بیمارستانها خواهد شد و در صورت دریافت نخستین تذکر با این موضوع، درجه عالی و برتر بیمارستان باطل و در ارزیابیهای بعدی لحاظ خواهد شد.
بر اساس این ابلاغیه، گزارش اجرای بخشنامه و عملکرد حوزه نظارتی باید هر سه ماه یکبار مطابق مفاد بخشنامه مربوطه به مرکز نظارت و اعتباربخشی ارسال شود و معاونتهای درمان دارای شاخصهای نظارتی پایین و آمار بالای شکایات تعرفهای نیز مورد ارزیابی ستادی قرار خواهند گرفت.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: تمامی مؤسسات پزشکی، مراکز تشخیصی و درمانی و ارائهدهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه موظفاند تعرفههای قانونی حوزه سلامت را بهطور دقیق رعایت کنند و آگاه باشند که وزارت بهداشت و سایر مراجع قضایی، انتظامی و تعزیراتی در اجرای قانون و مصوبات مرتبط، با هرگونه تخلف برخورد جدی خواهند کرد.