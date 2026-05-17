به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست برگزاری سالگرد ارتحال امام راحل و سالگرد شهادت آیت الله رئیسی، گفت: امام خمینی (ره) فتح الفتوح کرد و با رهبری انقلاب اسلامی ایران، معجزه‌ای برای کشور و مردم آن ایجاد کرد که تکرار شدنی نیست.

بزرگداشت مناسبت‌های انقلابی یادآور نقاط قوت نظام است

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به در پیش بودن سالگرد شهادت آیت الله رئیسی، گفت: این رییس جمهور شهید خدمات بسیاری برای نظام اسلامی انجام داد، خستگی ناپذیری، وطن پرستی و تلاشگر بودن از ویژگی‌های شخصیتی این شهید انقلاب بود و سرانجام شهید راه خدمت شد.

هادی حق شناس استاندار گیلان هم در این نشست، با اشاره به اینکه پاسداشت یاد و خاطره شهدای خرداد ماه و امام شهدا ادای دین به امامین انقلاب و نظام است گفت: ما باید از ظرفیت تجمعات خیابانی در برگزاری مراسم‌های ارتحال امام و شهدای دیگر استفاده کنیم و هدفمان امید آفرینی در جامعه باشد و اینکه خدمات نظام را به گونه‌ای هنرمندانه بیان کنیم تا سرمایه اجتماعی ما افزایش پیدا کنند.

سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان هم با اشاره به اینکه خرداد ماه برای انقلاب اسلامی ایران ماهی پر از اتفاقات و ماجرا‌های بزرگ و عجیب است گفت: این مناسبت‌ها فرصتی است تا خدمات و تلاش‌های حافظان نظام و دولتمردانی که خادمان واقعی ملت هستند مانند شهید آیت الله رییسی و کسانی که با جان و خون از این خاک محافظت و مراقبت می‌کنند را در میدان خیابان بهتر به مردم معرفی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست گفت: تمام اقدامات لازم برای برگزاری مراسم ارتحال امام راحل، ۱۵ خرداد، سالگرد شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و شهید آیت الله احسانبخش انجام شده است.