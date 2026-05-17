به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در روزگاری که اشغالگران تا تهران آمدند و کوچه‌ها و خیابان‌ها زیر گام هایشان بود؛ زمانی که سربازانشان به افسران ارتش ایران امر و نهی می‌کردند، یکی از هنرمندان این مرز و بوم، این سرخوردگی را برنتابید و با هنرش عشق به میهن را نشان داد او همان حسین گل گلاب بود که تصنیف‌ای ایران را سرود.

شعری که با آهنگسازی روح‌الله خالقی و صدای غلامحسین بنان در تاریخ این سرزمین جاودانه شد.

ایران مردمانش پای کارند هرچند روزگاری دست نشانده‌های آمریکا و انگلیس تسلیم سلطه گران بودند، اما امروز سپاه ارتش و‌مردم همه با هم سرود‌ای ایران را همخوانی میکنند.

ایران این مرز پرگهر خاکش سرچشمه مردانیست که نهایت هنرشان شهادت است، شهادت برای خاکی که به جانمان بسته است