مردم ولایت‌مدار شهرستان‌های استان تهران در هفتاد و هفتمین شب شهادت رهبر معظم انقلاب، با برپایی اجتماعات چشمگیر، بر تداوم راه مقاومت و وفاداری به آرمان‌های مقام عظمای ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفتاد و هفتمین شب شهادت رهبر بصیر انقلاب اسلامی، جای‌جای شهرستان‌های استان تهران صحنه اجتماعات پرشور مردمی بود.

در این مراسم‌ها که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، شرکت‌کنندگان با عزاداری و ذکر مصیبتِ آل‌الله، یاد و خاطره رهبر فقید خود را گرامی داشتند. حاضران در این اجتماعات بر این نکته تأکید کردند که میراث پهلوانی و مقاومت ایرانیان، امروز در ایستادگی آگاهانه تجلی یافته و با شهادت رهبر بزرگ انقلاب، این مسیر با انگیزه و صلابت بیشتری ادامه خواهد یافت.

در پایان این مراسم‌ها، مردم بصیر استان تهران ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعلام کردند که تا آخرین نفس در راه صیانت از این خاک و تداوم مسیر مقاومت ایستاده‌اند و هرگز اجازه نخواهند داد شعله این حماسه ملی خاموش شود.