



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: در حالی که مردم شب‌ها در میادین حامی نیرو‌های مسلح هستند اصناف و بازاریان شیراز در حرکتی خودجوش اقلام مورد نیاز نیرو‌های مسلح شامل، برنج، روغن، حبوبات، کنسرو، لوازم بهداشتی، میوه و تره بار را به صورت داوطلبانه تقدیم نیرو‌های مسلح کردند تا در دفاع از کیان ایران اسلامی نقش آفرین باشند .

وی افزود: این اقلام با ۶دستگاه کامیون برای نیرو‌های مسلح در مناطق عملیاتی جنوب کشور ارسال شد .

جوانمردی افزود: این هدایا با همکاری ستاد پشتیبانی جنگ امین ولایت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) جمع آوری شده است .