اعتبار مرحله اول یسنا به حساب سرپرستان خانوار واریز شد
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز اعتبار مرحله اول مکمل طرح یسنا در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز اعتبار مرحله اول مکمل طرح یسنا در سال ۱۴۰۵ (خرید رایگان سبدغذایی و پوشک بچه) به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک چندقلوی شیرخوار زیر دو سال خبر داد.
«یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، اعتبار یک نوبته خرید سبدغذایی و پوشک بچه رایگان برای ۵۶ هزار و ۵۱ چندقلوی شیرخوار زیر دوسال در ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرست خانوار تخصیص خواهد یافت.
وی افزود: تمام خانوارهای دارای فرزند چندقلو (۲، ۳، ۴، ۵ و بالاتر) میتوانند بستههای حمایتی پیشبینیشده را که مشتمل بر سبدغذایی رایگان مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزیجات، میوهجات و سبزیجات) و پوشک بچه رایگان است، تا سقف اعتبار ۱۵ میلیون ریال (فارغ از دهکهای درآمدی) در سراسر کشور از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند.
اندایش گفت: خانوارهای مشمول جهت تهیه سبدغذایی و پوشک بچه رایگان میتوانند به نزدیکترین فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک مراجعه کنند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مهلت استفاده از این اعتبار تا پایان خرداد ماه سال جاری خواهد بود.