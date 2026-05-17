به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با از سرگیری رقابت‌های فوتبال لیگ دسته ۳ باشگاه‌های کشور، در دیدارِ هفته‌ی هفدهم، تیم فوتبال شهرداری در ورزشگاه تختی اردبیل، میزبان تیم آبیدر سنندج بود که پس از ۹۰ دقیقه تلاش، نماینده اردبیل ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

این پیروزی ارزشمند که در حضور هواداران پرشور اردبیلی در ورزشگاه تختی به دست آمد، با ۲۹ امتیاز، امید‌های نماینده اردبیل را برای صعود به مرحله بالاتر دوچندان کرد.

گل‌های این بازی برای شهرداری اردبیل را محسن‌زاده، خروجی و آروین به ثمر رساندند.