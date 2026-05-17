مهران تیشهگران سرپرست پارادوومیدانی فدراسیون در حکمی جواد رمضی را به عنوان سرپرست نایب رئیسی مردان این فدراسیون منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از حکم صادره خطاب به رمضی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله به عنوان سرپرست نایب رئیسی مردان فدراسیون پارادوومیدانی منصوب میگردید.
انتظار میرود با بهره گیری از دانش، رویکرد حرفهای و توان مدیریتی خود، در برنامه ریزی، سیاست گذاری و ارتقای ساختار اجرایی، همکاری لازم را به عمل آورده و پیشنهادهای اثربخش را ارائه فرمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سازنده با ارکان فدراسیون، در پیشبرد اهداف ملی و ارتقای سطح ورزش پارادوومیدانی کشور موفق و مؤید باشید.