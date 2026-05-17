مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه محدودیت‌های صادراتی تنها در شرایط خاص و بر اساس قوانین بالادستی اعمال می‌شوند، گفت: صادرات یکی از مهم‌ترین مسیر‌های حفظ پویایی و تنفس اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بر اساس قوانین بالادستی و در شرایط اضطراری اعمال می‌شوند، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تمرکز و ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات، هیچ محدودیت دائمی برای صادرات تعریف نشده و بخشی از اختیارات مربوط به ممنوعیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

وی صادرات را یکی از راه‌های تنفس اقتصاد کشور دانست و افزود: در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد، محدودیت‌ها بر اساس مصوبات اضطراری و مدت‌دار بوده و با تغییر شرایط قابل اصلاح است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین درباره واردات برنج گفت: با توجه به اینکه تولید داخلی پاسخگوی تمام نیاز کشور نیست، تصمیم‌گیری درباره واردات این کالای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در صورت نیاز، امکان افزایش واردات وجود دارد.

او با اشاره به محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر بیان کرد: تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است و در صورت افزایش منابع، واردات بیشتری انجام خواهد شد؛ کالاهایی مانند برنج، روغن خام، نهاده‌های دامی و ذرت از اولویت‌های اصلی تأمین هستند.

باقری زمردی به رفع ممنوعیت صادرات برخی کالاهای کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: نمونه آن شیرخشک صنعتی است که تولید آن در بهار افزایش می‌یابد و امکان صادرات آن فراهم می‌شود. وی تأکید کرد خروج از بازارهای صادراتی هزینه‌بر و بازگشت به آن دشوار است، از همین رو تلاش شده تنظیم بازار داخلی با کمترین آسیب به بازارهای صادراتی انجام شود.

وی همچنین مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از کمبود اعلام کرد و افزود: استفاده از منابع ارزی خارج از کشور، نقش مهمی در تأمین پایدار بازار داشته است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پایان بر لزوم تقویت سیستم‌های نظارتی و فعال‌سازی کامل نظام نظارتی برای کنترل بازار و کاهش نوسانات قیمتی تأکید کرد.