فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از توقیف ۲ خودرو حامل بار و کشف کالاهای فاقد مجوز میلیاردی در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی، به ۲ دستگاه وانت آریسان مشکوک و دستور ایست صادر کردند.
وی افزود: رانندگان این خودروها با بی توجهی به دستور ماموران و تلاش برای فرار از ایست پلیس، اقدام به سرعت گرفتن کردند که پس از گذر مسافتی متوقف و در بازرسی از آنها انواع کالای قاچاق از قبیل ۲ هزار و ۴۵۰ عدد کرم پوست، یک دستگاه یخچالفریزر، ۳دستگاه قهوهساز، ۲ دستگاه کولرگازی با پنل، یک دستگاه موتور کولرگازی و ۴ دستگاه ماشین ظرفشویی به ارزش ۳۴میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان کالا و افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی شهرستان را بر هم بزنند، با قاطعیت و مطابق قانون ادامه خواهد داشت.