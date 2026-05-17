به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ایست و بازرسی، به ۲ دستگاه وانت آریسان مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: رانندگان این خودرو‌ها با بی توجهی به دستور ماموران و تلاش برای فرار از ایست پلیس، اقدام به سرعت گرفتن کردند که پس از گذر مسافتی متوقف و در بازرسی از آن‌ها انواع کالای قاچاق از قبیل ۲ هزار و ۴۵۰ عدد کرم پوست، یک دستگاه یخچال‌فریزر، ۳دستگاه قهوه‌ساز، ۲ دستگاه کولرگازی با پنل، یک دستگاه موتور کولرگازی و ۴ دستگاه ماشین ظرفشویی به ارزش ۳۴میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان کالا و افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی شهرستان را بر هم بزنند، با قاطعیت و مطابق قانون ادامه خواهد داشت.