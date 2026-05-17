معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: کریدور کرمانشاه به سراب نیلوفر دارای جاذبههای طبیعی بسیار زیبایی است و دستگاههای متولی این حوزه باید بسترهای لازم برای اجرای طرحهای بزرگ گردشگری در این محور را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه زیربنایی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد گفت: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از آثار تاریخی متعدد و ارزشمند و کوهها، کوهپایه ها، سرابها و چشمهسارهای متعدد از بسترها، ظرفیتها و فرصتهای بسیار ممتازی در حوزه گردشگری برخوردار است.
وی افزود: بر اساس همین ظرفیت ها، کریدورهای گردشگری متعددی در محورهای مختلف استان مانند محور کرمانشاه اورامانات، کرمانشاه سراب نیلوفر و کرمانشاه بیستون تعریف شدهاند.
معاون عمرانی استاندار گفت: هر کدام از این کریدورهای گردشگری دارای جذابیتها و زیباییهای خاص خود هستند و بستر بسیار مناسبی برای شکلگیری دهها طرح عظیم گردشگری محسوب میشوند.
وی افزود: کریدور بیستون کرمانشاه در مسیر بزرگراه کربلا واقع شده و وجود آثار تاریخی ارزشمندی مانند مجموعههای تاریخی بیستون و تاق بستان و جاذبههای طبیعی، اهمیت بسیار زیادی به این کریدور بخشیده است.
نجفی گفت: علاوه بر زیرساختهای بزرگراهی، فراهم بودن زیرساختهایی مانند راه آهن و فرودگاه نیز به این کریدور یک موقعیت ممتاز گردشگری بخشیده است.