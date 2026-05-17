روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان اطلاعیهای درخصوص قطع گاز در منطقه کیانشهر اهواز در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز خوزستان آمده است؛ به اطلاع شهروندان اهواز میرساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کیانشهر، خیابانهای نرگس ۲ تا ۷ در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکین درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.