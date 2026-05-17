به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رئیسی معاون درمان وزارت بهداشت در مراسم رونمایی از تمبر بهداشت محیط و حرفهای در هفته سلامت اظهار کرد: عزیزان ما در بهداشت محیط و در بحرانها اقدامات بسیار مهمی انجام دادهاند.
وی گفت: ما برای تمامی کارها و مشاغل پروتکل داریم و در دوران کرونا هم به همین شکل بود.
رئیسی افزود: بهترین شاخص در بهداشت بی خبری هست، یعنی همه چیز به خوبی کار میکند. این بی خبری یعنی کار بهداشت، بهداشت مانند اکسیژن است. اگر کم شود متوجه میشوید و در شرایط عادی کسی متوجه آن نیست.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: هم اکنون مراقبان سلامت و بهورزان ما در مرزها و تمامی استانها کار میکنند و مراقب هستند.
به گفته وی اکنون نظارتها و واکسیناسیون در حوزه بهداشت دو موضوع مهم هست که مردم آن را لمس میکنند و به آن نیاز دارند. ما فکر نمیکنیم که جنگ تمام شده و خود را آماده کرده و آمادهایم.
رئیسی افزود: در حوزه نظارت باید از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم و همچنین باید با کمک بخش خصوصی اقدامات خود را عملی کنیم