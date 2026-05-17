به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: با توجه به اعلام کاروان‌های عتبات عالیات استان برای اعزام در ایام عرفه متقاضیان تا ساعت ۱۲ فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت با مراجعه به سایت atabatorg.haj.ir یا به دفاتر و شرکت‌های خدمات زیارتی استان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دستگردی گفت: اعزام زائران به صورت زمینی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت انجام خواهد شد.

مدیر حج و زیارت استان افزود: زائران یک هفته در کشور عراق اقامت خواهند داشت.