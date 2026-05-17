رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای کشور در جریان «جنگ رمضان»، گفت: با وجود پیشبینی بستههای حمایتی از جمله تسهیلات ۷۰۰ همتی برای حمایت از تولیدکنندگان، هنوز این حمایتها عملیاتی نشده و در حد وعده باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: با وجود خسارتهای بزرگی که در طول جنگ رمضان به زیرساختهای کشور وارد شد، فعالان اقتصادی و مردم به گونهای عمل کردند که هیچ خانوادهای در تأمین معیشت خود معطل نماند.
وی اضافه کرد: پس از انقلاب اسلامی، تحولات بزرگی در اقتصاد و صنعت کشور رخ داده است و طی دهههای گذشته صنایع مختلفی از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی و ... در نقاط مختلف کشور شکل گرفته و توسعه یافتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات کشورهای متجاوز گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به نتایج اقدامات خود رسیدهاند و خسارتهایی که متحمل شدهاند بیش از خسارتهایی است که به ایران وارد کردهاند.
حسنزاده ادامه داد: توصیه ما در اتاق بازرگانی در ایام جنگ به تولیدکنندگان این بود که تولید را متوقف نکنند و اشتغال را حفظ کنند.
وی با اشاره به بستههای حمایتی دولت برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده گفت: اگرچه دولت در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برنامههایی حمایتی برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفت، از جمله پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، اما هنوز اثری از اجرای این حمایتها مشاهده نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: این بسته حمایتی تاکنون در حد حرف باقی مانده و هنوز عملیاتی نشده است.