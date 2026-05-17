به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، از آغاز توزیع ۵۰ تن مرغ منجمد در سطح استان خبر داد و گفت: این مقدار مرغ در ۴۱ واحد با قیمت مصوب ۲۵۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

تابش مقدم افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ تن مرغ منجمد در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده است.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی در شهرستان بویراحمد که کمبود مرغ گرم وجود داشت با استقرار دو دستگاه خودروی سیار مرغ مورد نیاز مردم توزیع شد.

سرپرست توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در هفته آینده میزان توزیع مرغ را افزایش یابد گفت: در حال حاضر مرغ گرم با قیمت هر کیلو ۳۸۲ تا ۳۹۸ هزار در بازار عرضه می‌شود.