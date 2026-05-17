نایب رئیس کمیسیون نوآوری انجمن هوش مصنوعی ایران هشدار داد: آینده روابط عمومی در گرو هم‌افزایی هوش دیجیتال و حکمت انسانی است و واگذاری پاسخگویی به ربات‌ها بدون نظارت انسانی، بحران‌آفرین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیرحسین استادحسین، نایب رئیس کمیسیون نوآوری و تجاری‌سازی انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، از تغییر بنیادین در ماهیت روابط عمومی‌ها خبر داد و گفت: متأسفانه هنوز بسیاری از سازمان‌ها با مدل‌های خطی و سنتی ارتباطات انسانی کار می‌کنند، در حالی که امروز مخاطب اصلی روابط عمومی‌ها، دیگر صرفاً «انسان» نیست؛ بلکه واسط‌های الگوریتمیک مانند دستیار‌های صوتی، موتور‌های جستجوی هوشمند و سامانه‌های فیلتر محتوای شبکه‌های اجتماعی هستند.

این دانش آموخته دکتری کاربردی هوش مصنوعی در کسب و کار دانشگاه تهران با اشاره به ظهور کارگزاران هوشمند (AI Agents) افزود: اگر روابط عمومی نداند الگوریتم یک پلتفرم چگونه محتوا را دسته‌بندی می‌کند، پیام خود را در خلأ رها کرده است. امروز باید از «تولید محتوا برای انسان» به «مهندسی محتوا برای ماشین» مهاجرت کنیم؛ در غیر این صورت، سرمایه‌ی اجتماعی سازمان به تدریج فرسوده می‌شود.

استادحسین درباره خطرات استفاده بی‌ضابطه از ربات‌های گفتگوگر در روابط عمومی، هشدار داد: در شرایط بحرانی که احساسات عمومی تحریک‌پذیر است، واگذاری پاسخگویی به مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) که «حقیقت» را بر پایه «احتمالات آماری» می‌سازند و نه «مسئولیت اخلاقی»، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. به همین دلیل نظارت مستمر انسانی بر تصمیمات الگوریتمیک، خط قرمز روابط عمومی در عصر هوش مصنوعی است.

این کارشناس، سه راهبرد ضروری برای گذار به «روابط عمومی شناختی و استراتژیک» را چنین برشمرد:

۱. داده‌کاوی اخلاقی برای شناسایی شکاف‌های گفتمانی پیش از تبدیل شدن به بحران

۲. شفافیت الگوریتمی و اعلام صریح به مخاطب که پاسخ توسط انسان تولید شده یا ماشین

۳. بازگشت به محتوای اصیل و تأییدپذیر؛ چرا که در سیل محتوای انبوهِ رباتیک، «اعتبار» کمیاب‌ترین کالا شده است

استادحسین در پایان با تأکید بر اینکه نباید هوش مصنوعی را رقیب، بلکه «دیگری جدید» در فضای ارتباطی بدانیم، خاطرنشان کرد: آینده روابط عمومی در گرو هم‌افزایی هوش دیجیتال و حکمت انسانی است. ما به متخصصانی نیاز داریم که همزمان در مدیریت ارتباطات خبره باشند، هم فلسفه تکنولوژی را بدانند و هم بدانند دقیقاً کجا باید فرمان را از ماشین گرفت و به عقلانیت انسانی سپرد.