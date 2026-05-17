رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش با اشاره به شرایط موجود در کشور اعلام کرد برگزاری آزمونها به استانها تفویض اختیار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ عبدالرضا فولادوند گفت: در مقاطع ابتدایی، ارزشیابی دانشآموزان همچون روال سال تحصیلی و بر اساس ارزیابی مستمر معلمان انجام خواهد شد و در پایه ششم نیز، مانند پنج پایه اول ابتدایی، آزمون برگزار نمیشود و سنجش تحصیلی بهصورت غیرحضوری و در طول سال تحصیلی صورت میگیرد.
او افزود: در دوره متوسطه اول و پایه دهم، اختیار تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری آزمونها به استانها واگذار شده و هر استان میتواند با توجه به شرایط خاص خود، درباره برگزاری حضوری یا غیرحضوری آزمونها تصمیمگیری کند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش کشور درباره پایههای یازدهم و دوازدهم نیز تاکید کرد: با توجه به آمادگی و بررسی مقدمات برگزاری آزمونهای نهایی در کشور، امتحانات نهایی این دو پایه در تاریخ ۱۵ یا ۲۰ تیرماه بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان نیز اعلام کرد: مقاطع ابتدایی، همانند سراسر کشور، تا پایه ششم بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
رسول شیدایی افزود: در دوره اول متوسطه، پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم با مجوز شورای تأمین بهصورت حضوری برگزار میشود، اما درباره پایههای یازدهم و دوازدهم، استان منتظر اعلام تصمیم نهایی از سوی ستاد کشوری است.