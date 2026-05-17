رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: نتایج پژوهش‌های رسمی نشان‌دهنده افزایش سرمایه اجتماعی در کشور با شروع جنگ تحمیلی سوم است، دستیابی به چنین سطحی از همبستگی با هزینه کردن صد‌ها هزار میلیارد تومان، ممکن نبود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری در دیدار با علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین که امروز ۲۷ اردیبهشت ماه در سالن جلسات ساختمان شهید آیت الله بهشتی این ستاد برگزار شد، با بیان اینکه قرارگاه ملی مسجد همه ارکان مرتبط با مسجد را گرد هم آورده و این ظرفیت فرصتی ارزشمند برای تقویت نقش‌آفرینی مساجد در جامعه است، افزود: اتفاقاتی که در کشور رخ داد، هرچند همراه با سختی‌ها و فشار‌هایی بود، اما از جهاتی فرصت‌هایی را نیز ایجاد کرد و باعث شد توجه مردم به دیانت و هویت ملی افزایش یابد.

حجت الاسلام و المسلمین ملانوری با اشاره به نتایج برخی پژوهش‌های انجام شده در این باره، گفت: در جلسه اخیر شورای مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نتایج پژوهش‌ها ارائه شد که نشان‌دهنده نتایج قابل توجه در حوزه افزایش سرمایه اجتماعی و انسجام ملی در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش‌ها، اگر صد‌ها هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش سرمایه اجتماعی در کشور هزینه می‌شد، دستیابی به چنین سطحی از همبستگی و همدلی به آسانی ممکن نبود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ بار‌ها از بحران‌ها عبور کرده است، تصریح کرد: تاریخ نشان می‌دهد ملت ایران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز توانسته هویت و فرهنگ خود را حفظ کند، چنان‌که در مقاطعی همچون حمله مغول، با وجود همه خشونت‌ها و تخریب‌ها، در نهایت فرهنگ ایرانی توانست مهاجمان را با خود همراه کند.

افزود: امروز نیز با وجود فشار‌ها و تهدیدها، ملت ایران با اتکا به باور‌های دینی و هویت ملی خود توانسته است با سربلندی در برابر چالش‌ها ایستادگی کند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به نتایج برخی نظرسنجی‌ها اشاره کرد و گفت: در یکی از گزارش‌های افکارسنجی، بیش از ۸۳ درصد پاسخ‌دهندگان پیروز این میدان را مردم ایران دانسته‌اند و تنها درصد اندکی نظر دیگری داشته‌اند که این روحیه مقاومت و انسجام اجتماعی در کشور را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در کشور حدود ۸۰ هزار مسجد وجود دارد، گفت: این ظرفیت گسترده مردمی می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری با تأکید بر اینکه نگاه به مسجد نباید صرفاً اداری و بودجه‌ای باشد، افزود: مسجد نهادی الهام‌بخش و اثرگذار در جامعه است و اگر ظرفیت آن به درستی فعال شود، می‌تواند در حوزه‌های مختلف از فرهنگ و اقتصاد گرفته تا سلامت و انسجام اجتماعی تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه‌های مختلف نشان داده هرجا مردم با محوریت مسجد وارد میدان شده‌اند، بسیاری از مشکلات و چالش‌ها برطرف شده است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: مساجد از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش مهمی در هدایت و سازماندهی فعالیت‌های مردمی داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند با اتکا به همان ظرفیت‌های مردمی در تقویت امید اجتماعی و پیشبرد اهداف فرهنگی کشور نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به نقش خدمت به مسجد در پیشرفت عمومی جامعه افزود: خدمت به خانه خدا تنها به فعالیت محدود فرهنگی نیست، بلکه آثار آن در بخش‌های مختلف جامعه نمایان می‌شود و حتی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، اقتصاد، فرهنگ و سلامت اجتماعی نیز اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: وقتی مردم با انگیزه‌های دینی و اعتقادی وارد میدان می‌شوند و مساجد به عنوان پایگاه‌های اجتماعی فعال هستند، بسیاری از امور جامعه با مشارکت عمومی و همدلی بیشتری پیش می‌رود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر اهمیت نگاه راهبردی به مساجد تصریح کرد: باید به مسجد به عنوان یک پایگاه تمدنی و مردمی نگاه کنیم؛ پایگاهی که می‌تواند در حوزه فرهنگ، اقتصاد، بهداشت و حتی انسجام اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه مسجد یک مسئولیت معمول اداری نیست، افزود: کسانی که در مجموعه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فعالیت می‌کنند باید با نگاه رسالتی به این عرصه وارد شوند و خدمت در مسجد را افتخاری بزرگ بدانند.

وی تأکید کرد: مسجد در طول تاریخ معاصر ایران نقش‌های مهمی ایفا کرده است؛ انقلاب اسلامی از مسجد آغاز شد، در دوران دفاع مقدس مساجد محور سازماندهی مردم بودند و امروز نیز می‌توانند در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش مهمی داشته باشند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: مساجد همچنان می‌توانند پایگاه امید، همبستگی و خدمت‌رسانی در جامعه باشند و اگر این ظرفیت به درستی فعال شود، در آینده نیز نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا خواهند کرد.