به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیشرفت عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق جدید در روستای خضرلو شهرستان چالدران خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: این اقدام با هدف تأمین پایدار آب شرب سالم و مطمئن برای اهالی این روستا و در راستای رفع دغدغه‌های ناشی از خشکسالی‌های اخیر و افت شدید منابع آبی منطقه در حال انجام است.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب افزود: با توجه به کمبود آب و نگرانی‌های ساکنان روستا، عملیات حفر چاه آب شرب در روستای خضرلو آغاز شده و انتظار می‌رود با تکمیل مراحل حفاری و تجهیز این چاه، مشکل آب شرب جمعیت ۵۴۰ نفری این روستا به طور کامل برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی با بهره‌برداری از این چاه، در صورت امکان تأمین آب شرب مجتمع برای دو روستای مجاور نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت که این امر گامی مؤثر در جهت مدیریت بهینه منابع آبی منطقه به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در صرفه جویی و حفظ منابع تامین آب گفت: از تمامی مشترکان تقاضا می‌شود با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب، در پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از افت فشار همکاری کنند؛ چرا که این همراهی جمعی، تضمین‌کننده تأمین پایدار آب شرب برای همه ساکنان منطقه خواهد بود.