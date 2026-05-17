به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به افزایش بیش از ۴.۴ برابری اعتبارات سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۴ اعتبارات مصوب حوزه آب به حدود ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده و با تکمیل طرح آبرسانی بیرجند، مجموع اعتبارات دو سال اخیر به حدود دو همت خواهد رسید.

سارانی افزود: علاوه بر اعتبارات ملی، حدود ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی شرکت نیز برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شده که اقدامی کم‌سابقه در سطح استان و حتی کشور است.

وی همچنین از تخصیص ۲۷ میلیارد تومان اعتبار مدیریت بحران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اعتبار برای اجرای دیوار‌های حفاظتی و تقویت چاه‌های بحران هزینه شده تا آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی در شرایط ویژه فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از همراهی استاندار، نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و تمامی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها قدردانی کرد و گفت: با همکاری مردم و مسئولان، تلاش می‌کنیم شرایط پایداری در تأمین آب استان حفظ شود.

سارانی با اشاره به اقدامات گسترده وزارت نیرو و مجموعه آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در شرایط جنگی و بحران کم‌آبی گفت: با وجود کاهش شدید بارندگی‌ها و افت منابع زیرزمینی، تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت در استان بدون ایجاد تنش جدی ادامه داشته و طرح های مهم آبرسانی و کنترل روان‌آب‌ها نیز با سرعت در حال اجراست.

وی با اشاره به آسیب دیدن برخی تأسیسات آب و برق کشور در جریان حملات دشمن گفت: وزارت نیرو در سراسر کشور اقدامات گسترده‌ای انجام داد و ۱۳ شهید در مسیر خدمت‌رسانی تقدیم شد، هر جا تأسیسات آبی و برقی مورد هجمه قرار گرفت، همکاران ما بلافاصله عملیات ترمیم را آغاز کردند تا مردم در هیچ نقطه‌ای با مشکل جدی در تأمین آب و برق مواجه نشوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی نیز از قبل آمادگی‌های لازم پیش‌بینی شده بود و با نگاه پدافندی به موضوع تأمین آب، در اوج مصرف تابستان گذشته با همکاری شرکت آب و فاضلاب، شرایط بسیار خوبی ایجاد شد و نسبت به بسیاری از استان‌ها تنش آبی کمتری داشتیم.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی مجموعه آب منطقه‌ای تأمین آب شرب است، افزود: آب شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی در استان تأمین شد و تلاش کردیم با وجود اقلیم خشک و فراخشک استان، شرایط پایداری ایجاد کنیم.