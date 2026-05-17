فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: در یک ایست و بازرسی ۱۱۷ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسن دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی "سهل اباد" هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصلی به یکدستگاه خودروی سمند و یکدستگاه پژو پارس که از مبدأ زاهدان به مقصد مشهد در حرکت بودند مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۱۱۷ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: مأموران در این رابطه ۲ دستگاه خودرو را توقیف و ۳ نفر متهم دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حسن دشتستانی ادامه داد: برخورد ماموران انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر قاطع و بدون اغماض خواهد بود و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.