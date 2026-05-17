به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ مجتبی راست‌خدیو گفت: طرح برخورد با کالا‌های احتکاری با توجه به شرایط کنونی در کشور در دستور کار مامورن پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نکا قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی نکا، یک انبار در شهرستان که به‌صورت غیرقانونی انواع سموم را احتکار کرده بود، شناسایی شد.

فرمانده انتظامی نکا با اشاره به اینکه ماموران پلیس به همراه کارشناسان اداره صمت از انبار این انبار بازدید و انواع سموم کشاورزی را کشف کردند، گفت: طبق نظر کارشناسان این سموم احتکار بوده و ارزش تخمینی این محموله احتکاری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ارزیابی شد.

سرهنگ راست‌خدیو افزود: پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری‌های مربوطه به همراه متهمان به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.