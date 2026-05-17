فرماندار شهرستان راز و جرگلان از وارد شدن خسارت سنگین ناشی از سیلابهای اخیر به بخشهای مختلف این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بازرگان اسفندیاری گفت: برآورد اولیه نشان میدهد بیش از هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال خسارت به زیرساختها، بخش کشاورزی، راهها و منازل مسکونی و تجاری وارد شده است.
وی افزود: بارشهای چند روز اخیر به صورت پراکنده و نقطهای در سطح شهرستان رخ داد که در برخی مناطق با جاری شدن سیلاب و تگرگ همراه بود و خسارات قابل توجهی بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای اولیه، تنها در بخش کشاورزی حدود ۲۴۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده که ۹۰ درصد آن مربوط به اراضی زراعی و مابقی مربوط به باغات است.
فرماندار راز و جرگلان خاطر نشان کرد: این خسارتها در روستاها و مناطق یکهصعود، حسنآباد، پشنده، قلعه قشون، امانلی، زرنه، فرهنی، امامدره و اشرفدره گزارش شده و بیشتر محصولات زراعی بهویژه غلات در این مناطق دچار آسیب شدهاند.
اسفندیاری همچنین از آبگرفتگی و خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری در برخی نقاط شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این سیلابها چهار واحد مسکونی نیز به طور کامل تخریب شده است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه افزود: شهرستان مرزی راز و جرگلان در ۱۶۰ کیلومتری شمال خراسان شمالی واقع شده و در سال زراعی گذشته نیز به دلیل کاهش ۵۰ درصدی بارشها با تنش شدید خشکسالی مواجه بوده است.
فرماندار راز و جرگلان تاکید کرد: برآورد دقیق خسارتها همچنان در حال انجام است و دستگاههای اجرایی برای جبران بخشی از آسیبها در منطقه فعال شدهاند.