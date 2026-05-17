به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی گفت: پیش‌بینی می‌شود، تغییر ساعت رسمی بیش از هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: اجرای این طرح معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه بزرگ حرارتی است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین درباره اجرای این طرح گفت نظر کارشناسی وزارت نیرو به مجلس ارائه شده است.

مردم، ادارت دولتی پرمصرف را به توانیر معرفی کنند

رجبی مشهدی با بیان اینکه مردم می‌توانند، ادارت و نهاد‌های دولتی پرمصرف برق را به توانیر معرفی کنند، گفت: مردم با تماس با شماره تلفن ۱۲۱ ادارت و نهاد‌های خارج از الگوی مصرف را معرفی کنند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: وزارت نیرو همچنین از خوش مصرف‌ها با مشوق‌های لازم تقدیر می‌کند.