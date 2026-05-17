معاون برنامهریزی و توسعه دانشگاه شیراز از اجرای همزمان عملیات مرمت باغ جهانی ارم در سه جبهه تخصصی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون برنامهریزی و توسعه دانشگاه شیراز از اجرای همزمان عملیات مرمت باغ جهانی ارم در سه جبهه تخصصی خبر داد و گفت: مرمت حوض تاریخی، بازسازی تزئینات ارزشمند و ساماندهی سقفهای شیروانی کوشکهای اندرونی و بیرونی با نظارت دوگانه کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است.
خلیل حاجیپور اظهار کرد: نخستین گام پروژه، مستندنگاری و پیمایش دقیق همه جدارهها، تزئینات و آسیبهای سازهای بود که توسط کارشناسان معماری و مرمت انجام شد تا هرگونه مداخله بر پایه دادههای علمی صورت گیرد.
وی افزود: پس از تهیه طرح جامع مرمت توسط مشاور ذیصلاح و تأیید آن از سوی ادارهکل میراث فرهنگی فارس با رویکرد حفظ اصالت تاریخی و احیای تزئینات ارزشمند، فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط طی تشریفات قانونی کامل شد.
معاون برنامهریزی و توسعه دانشگاه شیراز با تأکید بر نظارت ویژه بر پروژه تصریح کرد: هماهنگی کامل با میراث استان موجب شده دو گروه بازرس مستقل، یکی متخصص در مرمت ابنیه تاریخی و دیگری متخصص در مرمت تزئینات، به صورت مستمر روند اجرا را پایش کنند تا بالاترین کیفیت ممکن تأمین شود.
حاجیپور در ادامه با اشاره به نقش مسئولیتهای اجتماعی در اجرای این پروژه ملی، بیان کرد: دانشگاه شیراز به عنوان متولی نگهداری از باغ جهانی ارم، همواره حفاظت از این میراث ارزشمند را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه و تاریخ فرهنگی فارس میداند. بر همین اساس، پیگیریهای مستمری برای تأمین اعتبار مرمت این اثر انجام شد.
وی افزود: با حمایت وزارت نفت و از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی این وزارتخانه، بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز پروژه مرمت باغ ارم تأمین شده است. این همکاری بینبخشی نمونهای موفق از تعامل دانشگاه با صنعت برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور محسوب میشود.
حاجیپور در تشریح جزئیات عملیات میدانی، حوزههای سهگانه مرمت را برشمرد و گفت: در حوزه حوض تاریخی، مرمت لبههای سنگی فرسوده، جایگزینی کاشیکاری کف و بدنه، اصلاح سیستم لولهکشی فواره مرکزی و بازسازی شبکه آبرسانی در دست اجراست. در حوزه تزئینات، تیم مرمتگران مشغول بازپیرایی گچبریها، مرمت ارسیها و پنجرههای چوبی تاریخی، بازسازی نقاشیهای سقف (مرجوککاری) و ساماندهی ازارههای سنگی هستند.
معاون برنامهریزی و توسعه دانشگاه شیراز تصریح کرد: در بخش حوزه سقفهای شیروانی: تقویت سازههای پشتیبان، تعویض شیرسرها و نوسازی کامل ورقهای فلزی سقف در دست اقدام است.
این باغ از سال ۱۳۵۳ در فهرست آثار ملی ایران و از ۱۳۹۰ در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.