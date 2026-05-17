مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اواسط هفته جاری در استان، جو پایدار و افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده فرونشست و تاثیر گرد و خاک عراقی تا اواخر وقت امشب در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی است.

وی با بیان اینکه تا روز سه شنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود، افزود: بر همین اساس در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در اغلب مناطق و وزش باد متوسط (به ویژه روز سه شنبه) در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری بیان کرد: موج ضعیفی طی روز سه شنبه از فراز استان عبور می‌کند، بنابراین ابرناکی و رگبا‌های پراکنده در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: امروز شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود و از فردا تا روز سه شنبه روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.

به گفته سبزه زاری؛ در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۳۹.۹ و لالی با ۱۲.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۸ و کمینه ۲۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.